Auto zwaar beschadigd na aanrijding met motor op Nieuwe Prinsenkade

BREDA - Een auto en motor zijn zondagmiddag op de Nieuwe Prinsenkade in Breda met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.

Aan het begin van de middag zijn een automobilist en motorrijder met elkaar in botsing gekomen op het kruispunt van de Nieuwe Prinsenkade met de Middellaan. De politie en ambulance zijn ter plekke gekomen. De bestuurder van de motor is in de ambulance gecontroleerd en behandeld. Het is niet bekend of hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De voorzijde van de auto raakte flink beschadigd bij het ongeval. Het is nog niet duidelijk wie geen voorrang verleende.