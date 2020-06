Drietal aangehouden voor mishandeling na discussie over bananenschil

BREDA - Een woordenwisseling over het uit de auto gooien van een bananenschil is zaterdagavond in Brabantpark uit de hand gelopen. Een 55-jarige man en zijn 52-jarige vriendin hebben aangifte gedaan. Drie verdachten, twee 19-jarige mannen uit Breda en een 16-jarige jongen uit Zegge zijn aangehouden.

De slachtoffers verklaarden dat ze boodschappen hadden gedaan en de auto parkeerden. Op dat moment kwam er een auto aanrijden, waaruit de bijrijder een bananenschil op straat gooide. Het stel kreeg hierover met de drie inzittenden een discussie. Dit liep zo hoog op dat het drietal uit de auto kwam.

Vervolgens zijn de slachtoffers in het gezicht geslagen. Bij de man werd de bril van het hoofd geslagen. De vrouw viel na een klap op de grond. Hierdoor is zij kort knock-out geweest. Hierna stapten de daders weer in en reden weg. De vrouw moest voor het letsel aan haar neus naar het ziekenhuis. Terwijl de agenten nog ter plaatse waren, kwamen de drie verdachten aanlopen, waarna zij zijn aangehouden.

De twee 19-jarige mannen uit Breda en een 16-jarige jongen uit Zegge zijn vanmiddag gehoord. Zij ontkennen de aangevers mishandeld te hebben. Volgens hen reageerde het stel heel fel over de bananenschil. De irritaties liepen verder op toen één van hen besloot te filmen. De vrouw ging ook opnames maken. Zij zou toen gestruikeld zijn en hierdoor gewond zijn geraakt. Het drietal besloot zich te melden bij de politie toen ze een ambulance zagen. Ze zijn in verzekering gesteld.