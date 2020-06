Drievoudige boete voor motorcrosser op Cadettenkamp, twee andere crossers ontkomen

TETERINGEN - Een motorcrosser is zondagavond flink op de bon gegaan nadat hij illegaal aan het crossen was bij Cadettenkamp in Teteringen. Hij kreeg maar liefst drie boetes en zijn motor is in beslag genomen.

Aan het begin van de zondagavond kreeg handhaving een melding van crossmotoren op het Cadettenkamp in Teteringen. Dat was niet de eerste keer, want het terrein is een geliefde plek voor motorcrossers om illegaal rond te racen. Handhaving ging daarom meteen ter plaatse.

Handhaving zag drie motorcrossers illegaal rondrijden op het terrein. Eén daarvan konden ze staande houden. De andere twee crossers gingen ervandoor.

De motorcrosser die staande werd gehouden bleek niet alleen illegaal op Cadettenkamp te rijden, maar had ook geen rijbewijs, had geen kentekenplaat én was onverzekerd. Daarom kreeg hij maar liefst 3 boetes. Ook is de motor in beslag genomen.