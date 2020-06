Witwassers gooien tas vol bankbiljetten uit de auto bij controle in Breda

BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagavond in Breda twee mannen aangehouden voor witwassen. Het tweetal probeerde te verdoezelen dat ze een groot geldbedrag bij zich hadden, nadat ze zagen dat ze door de Koninklijke Marechaussee gecontroleerd zouden worden.

Op een parkeerplaats langs de A16 bij Hazeldonk zagen marechaussees dat de mannen, die de controleplaats op werden gebracht een tas uit hun auto gooiden die onder een trailer van een geparkeerde vrachtwagen terecht kwam.



Na controle bleek in de tas een groot aantal bankbiljetten te zitten. Na telling bleek het te gaan om een totaalbedrag van zo’n 22.000 euro. Omdat de mannen van 26 en 28 België niet konden verklaren hoe ze aan dat geld kwamen zijn ze aangehouden voor verder onderzoek. Het onderzoek naar witwassen van vermoedelijk crimineel verkregen geld vindt plaats door de Marechaussee in Hoogerheide.

Vreemdeling

Tijdens dezelfde controle troffen marechaussees een man aan in een auto, die als ongewenst vreemdeling gesignaleerd stond. De 36-jarige man, die eerder een verblijfsvergunning had voor Nederland kreeg in 2019 een inreisverbod opgelegd.