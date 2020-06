Meldkamer geeft 112-gesprek met verdachte in zaak Megan (15) tóch vrij

BREDA - De meldkamer gaat het gesprek tussen de verdachte van de moord op Megan (15) en de centralist van de ambulancedienst tóch vrijgeven. Dat meldt RTL Nieuws. Eerder weigerde de centralist het 19 minuten durende gesprek vrij te geven.

De medewerker van de alarmcentrale beriep zich in eerste instantie op het beroepsgeheim. En dat tot groot ongenoegen van de ouders van Megan en hun advocaat. "Het is eigenlijk het enige echte objectieve moment waarop hij spreekt. Daarna spreekt hij ook wel in zijn verhoren, maar dan is hij geadviseerd door een advocaat. Je zou kunnen zeggen dat dit zo'n puur mogelijke weergave is van wat zijn state of mind is geweest", zei Richard Korver, advocaat van de ouders, eerder tegen RTL Boulevard.

Ook de advocaat van de verdachte (15) gaf in RTL Boulevard aan dat hij de opname wil beluisteren. "De verdediging acht het van groot belang dat de meldkamer de opname vrijgeeft, in belang van de waarheidsvinding. Door de opname te beluisteren zouden we kunnen achterhalen wat zich in de woning heeft afgespeeld."





Vrijgeven

Normaal gesproken zou de Hoge Raad nu moeten uitmaken of het gesprek toch kan worden beluisterd, maar zover hoeft het in deze zaak niet te komen. Ambulancedienst RAV Brabant Midden-West-Noord heeft namelijk besloten het beroepsgeheim voor één keer opzij te zetten. De opname van het gesprek met de verdachte wordt aan het Openbaar Ministerie gegeven.

Het gaat om een 'uitzonderlijke situatie', zegt de ambulancedienst tegen RTL Nieuws. Er zijn 'zeer goede redenen om van de geldende regels af te wijken'.