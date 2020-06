Auto ramt boom aan Belcrumweg en slaat meerdere keren over de kop

BREDA - Een auto is vrijdagavond aan de Belcrumweg tegen een boom gereden. Hierna is het voertuig diverse keren over de kop geslagen.

Vrijdagavond omstreeks 22.00 uur is een auto, door (nog) onbekende oorzaak, tegen een boom gereden. Hierna is hij diverse keren over de kop geslagen. De automobilist is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De hele weg lag bezaaid met brokstukken. De brandweer kwam ter plaatse om wat bluswerkzaamheden te verrichten. De politie heeft een onderzoek ingesteld.



