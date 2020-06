De huurauto is in bewaring genomen. (Foto: Team Verkeer Zeeland - West-Brabant)

Duitse snelheidsduivel moet huurauto inleveren na overtreding op A16

BREDA - De Duitser heeft gisteravond zijn huurauto moeten inleveren op de A16. Hij reed met een snelheid van 137 kilometer per uur over de snelweg, waar op dat moment 70 was toegestaan. Dat meldt Team Verkeer Zeeland - West-Brabant op Twitter.

De politie heeft zaterdagavond 20 juni kort een controle gehouden bij de werkzaamheden op de A16. Hierbij zijn in totaal drie rijbewijzen ingevorderd.

Een Duitser maakte het echter wel erg bont. In een huurauto reed hij met een 137 km/u over de snelweg. Op de A16 was door de werkzaamheden maar 70 km/u toegestaan. Door de verhuurder werd zijn huurcontract per direct ontbonden. De auto is door de politie in bewaring genomen.