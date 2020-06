Al 'flink veel' bekeuringen uitgeschreven voor lawaairijders in binnenstad

BREDA - Ook deze zomer gaat de politie de zogeheten 'lawaairijders' weer hard aanpakken. Auto- of motorbestuurders die hard optrekken en daardoor voor geluidsoverlast zorgen in de binnenstad kunnen een boete verwachten

Voor veel mensen een grote ergernis: motoren die flink optrekken in de binnenstad. Om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen, gaat de politie deze 'lawaairijders' beboeten. Kentekens van overlastgevende voertuigen kunnen worden doorgegeven aan de politie en camera's houden asociaal rijgedrag in de gaten.

Inmiddels zijn er volgens een woordvoerder van de politie al 'flink veel' boetes in de Bredase binnenstad uitgeschreven. "We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met controles op 'lawaairijders. In die afgelopen weken zijn dan ook al heel veel mensen bekeurd", aldus de woordvoerster. "Agenten letten tijdens hun surveillances op overlastgevende voertuigen, maar ook worden er speciale verkeersacties uitgevoerd." Daarnaast kunnen ook burgers kentekens van voertuigen die zorgen voor overlast doorsturen. "We krijgen nog steeds diverse meldingen binnen."