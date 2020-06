Twee mensen mishandeld in Valkenberg door sigarettendief

BREDA - Twee mensen zijn dinsdagmiddag in het Valkenberg mishandeld door een man (22) die een pakje sigaretten van hen had gestolen. De verdachte is later aangehouden.

Rond 15.30 uur zat een groepje jongeren in het Valkenberg. Op dat moment komt er een jongeman bij hen zitten. De man pakt een pakje sigaretten van hen af en rent meteen weg.

Twee mensen van het groepje jongeren gaan achter de man aan. Eén van hen rent in tegengestelde richting naar de man toe. De man rent tegen haar aan, waardoor ze beiden omvallen. De man staat snel op, en geeft zijn andere achtervoller die op dat moment ook ter plaatse is een klap.

De man vlucht weg naar het station en wordt daar tegengehouden door medewerkers van de NS. Zij hebben de man overdragen aan de politie. Het gaat om een 22-jarige man uit Etten-Leur. Hij zit momenteel vast voor onderzoek.