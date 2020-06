Controle bij growshops: vrachtwagens vol materialen in beslag genomen

BREDA - Agenten hebben dinsdag tijdens een controledag op growshops diverse goederen in beslag genomen. Zo werd aan de Trekpot ruim anderhalve vrachtwagen vol met hennepgerelateerde goederen ontdekt.

Tijdens een bestuurlijke controle op growshops, zijn in Breda op twee plekken strafbare feiten geconstateerd. De growshops, die zich ook wel eens als tuincentra profileren, hadden een assortiment met goederen voor hennepkwekerijen.

Het gaat hierbij voornamelijk om ventilatoren, groeimiddelen, vijverfolie en potgrond. Hiermee wordt de hennepkwekerij gefaciliteerd. De growshops spelen een centrale rol in de hennepketen en de criminele wereld. Daarom neemt de politie tijdens zo'n controledag goederen in beslag.