Opnieuw twee minderjarigen staande gehouden met huurscooter

BREDA - Twee minderjarige jongens zijn woensdagavond staande gehouden door de politie. Zij maakten een illegaal ritje op een huurscooter.

Politieteam Markdal heeft woensdagavond na meerdere korte achtervolgingen twee tieners bij de Lage Kant staande weten te houden. Het tweetal reed beide op een huurscooter. Voor het huren van zo'n scooter moet je in het bezit zijn van een rijbewijs. En dat waren de twee niet.

Eén verdachte is door de politie naar HALT gestuurd om daar zijn straf uit te voeren. De andere jongen kwam hier niet voor in aanmerking. Hij krijgt meerdere bekeuringen thuisgestuurd.

Huurscooters

Wie één van de felgroene deelscooters mee wil nemen voor een ritje, moet zich eerst registreren in de app van go sharing. Bij die registratie moet je je persoonlijke gegevens invullen én foto's maken van jezelf en van je rijbewijs. Zo toon je aan dat je in bezit bent van een rijbewijs en dus veilig de weg op kan.

Illegaal ritje

Maar dat dit niet altijd goed gaat is gebleken. Dinsdag werd bij de Belcrumweg ook al een minderjarige jongen staande gehouden. Hij registreerde zich in de app met het rijbewijs van zijn vader, die daar niets van af wist. Bij de Galderse Meren werd de jongen gezien door agenten. Omdat de agenten de jongen wel érg jong vonden lijken, besloten ze hem te stoppen. De jongen probeerde nog te ontkomen door een zandpad in te rijden, maar dat mocht niet bate