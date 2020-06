Brand in kledingwinkel aan Karrestraat trekt veel bekijks

BREDA - Er heeft donderdagochtend een brand gewoed in een winkel aan de Karrestraat. De brandweer had de brand snel onder controle.

Donderdagochtend is de brandweer ter plaatse gekomen voor een brand in een winkel aan de Karrestraat. In de winkel had een verlichtingsset kortsluiting veroorzaakt. Hierdoor ontstond de brand.

De brandweer had de brand snel onder controle. De lamp is naar buiten gebracht. De brand trok veel bekijks in de Bredase binnenstad.