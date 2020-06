De brandweer had de vlammen snel onder controle. (Foto: Instagram Handhaving Breda)

Auto in vlammen op aan Terheijdenseweg: politie ontfermt zich over bestuurder op leeftijd

BREDA - Een voertuig heeft zaterdagavond aan de Terheijdenseweg in Breda in brand gestaan. Dat meldt Handhaving Breda op Instagram. De bestuurder, die op leeftijd is, werd opgehaald door familie.

Tijdens een surveillance kwamen handhavers uit bij een brandend voertuig op de Terheijdenseweg. De brandweer Midden-West-Brabant kwam met spoed ter plaatse. De brandweermannen hebben de vlammen snel gedoofd. Het is nog onduidelijk waardoor de auto in brand is gevlogen.

De bestuurder van de auto bleek al op leeftijd te zijn. Na aankomst hebben agenten van politieteam Markdal de zorg van de bestuurder overgenomen van de handhavers. De man is opgehaald door zijn familie.