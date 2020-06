Veel rookontwikkeling bij brand in flat aan Marialaan: oorzaak nog onbekend

BREDA - In een woning op de derde verdieping van een flat aan de Marialaan in Breda is zondag een brand uitgebroken. Hierbij kwam veel rook vrij. De bewoner is in de ambulance behandeld.

In het appartement is zondag aan het begin van de middag een brand ontstaan in een ruimte met veel elektronische apparatuur. De brandweer, politie en ambulance kwamen met spoed ter plekke. Bij de brand kwam veel rook vrij. Om de rook te laten verdwijnen moest de brandweer een ruit inslaan.

De brandweer heeft de brand snel onder controle gekregen. De bewoner heeft rook ingeademd en is behandeld in de ambulance. De woning is geventileerd. Ook de onder- en bovengelegen woning werden ontruimd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.