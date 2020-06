Afsnijden, plots remmen en rechts inhalen op de A16: Politie vordert rijbewijs in

BREDA - Een bestuurder heeft zondagmiddag zijn rijbewijs moeten inleveren nadat hij levensgevaarlijk rijgedrag vertoonde op de A16. Hij bracht daarmee niet alleen zichzelf en andere weggebruikers in gevaar, maar had ook twee kleine kinderen in zijn auto zitten.

De politie kreeg de bestuurder in het vizier op de A16 bij Prinsenbeek. Een tipgever filmde het bizarre rijgedrag en meldde het bij de politie.

De bestuurder, die in een auto met een Engels kenteken reed, haalde gevaarlijke capriolen uit. Zo haalde hij rechts in, remde hij uit het niets en sneed hij andere weggebruikers af.

De auto kon staande worden gehouden ter hoogte van Rotterdam-Zuid. Daar bleken er twee kleine kinderen op de achterbank te zitten, waarvan er één niet eens in een kinderstoel zat. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.