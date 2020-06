Man opgepakt na zwaaien met mes in binnenstad: 'Hij bedreigde meerdere mensen'

BREDA - Een verwarde man is zondagavond aangehouden in het centrum van Breda omdat hij met een mes liep te zwaaien. Hij bedreigde daarbij meerdere mensen.

Op zondag 28 juni om 18.20 uur werden meerdere politie-eenheden naar het centrum van Breda gestuurd door het Operationeel Centrum. Daar liep een man met een mes te zwaaien. De melding was dat hij ook mensen bedreigde en het mes al een keer naar iemand had gegooid. Hij zou ook een fiets hebben gestolen.

Er kwamen meerdere telefoontjes binnen bij de meldkamer van getuigen die doorgaven waar hij was. Getuigen probeerden de man te volgen en zijn positie door te geven. De politie-eenheden stoven van de ene naar de andere straat op aangeven van deze getuigen. Verschillende agenten zetten de achtervolging al rennend in. Uiteindelijk kon de 54-jarige inwoner van Breda om 18.55 uur aangehouden worden in de Valkenstraat. Hij is naar het bureau gebracht.