Inbreker wandelt langs terwijl politie onderzoek doet: Agent herkent de man en houdt hem aan

BREDA - De politie heeft zondag drie verdachten van een woningbraak aan kunnen houden. Dankzij een tipgever was de politie snel ter plaatse, maar de verdachten waren toen al weg. Op camerabeelden waren ze goed te zien. Tijdens het onderzoek bij de woning zag de agent ineens één van de verdachten langs lopen. Ook de twee andere verdachten reden langs op een snorfiets. Ze werden aangehouden.

Op zondag 28 juni om 19.30 uur belde een getuige naar het Operationeel Centrum. De getuige meldde dat hij het idee had dat er ingebroken werd aan de achterzijde van een woning aan de Muizenberglaan. Hij zag dat er twee mannen en een vrouw via de opengebroken poort en opengebroken achterdeur de woning binnen gingen. Meerdere eenheden gingen meteen die kant op. Daar troffen de agenten de opengebroken woning aan. De verdachten waren al gevlogen. Maar gelukkig waren er camerabeelden van de inbraak.

Toen de agenten op de plaats van het delict met hun onderzoek bezig waren, kwam een man voorbij lopen. Eén van de agenten herkende de man van de camerabeelden van de inbraak. Hij werd direct aangehouden.

Even later kwam een man op een fiets en een vrouw op een snorfiets langs rijden. Dat bleken de twee andere verdachten te zijn. Ook die werden herkend van camerabeelden en werden aangehouden. Het gaat om drie bewoners van Breda, een 35-jarige man, een 31-jarige man en een 35-jarige vrouw. De bewoning van de woning gaf aan dat er een conflict was met een van de verdachten. Dat was mogelijk de aanleiding van de inbraak.