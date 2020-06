Snelheidsduivel probeert te ontkomen aan politie en rijdt met 230 km per uur over de A16

BREDA - De politie heeft maandag het rijbewijs ingevorderd van een Spaanse bestuurder die 189 kilometer per uur over de A16 bij Breda reed. Een motoragent zette de achtervolging is, waarna de bestuurder het gaspedaal zelfs nog verder intrapte. Hij reed op een bepaald moment ruim 230 kilometer per uur.

De politie hield maandag een snelheidscontrole bij de A16 bij Breda. Daar maakte één bestuurder het wel heel bont. Hij kwam met 189 kilometer per uur voorbij gereden. Een motoragent zette daarop de achtervolging in.

Toen de motoragent ter hoogte van de auto was, besloot de bestuurder van de auto het gaspedaal nog dieper in te trappen. De motorrijder zette de achtervolging in, waarbij snelheden van ruim 230 kilometer per uur werden gehaald. Uiteindelijk moest de bestuurder noodgedwongen afremmen. De motorrijder kon hem toen een volgteken geven. Het rijbewijs van de Spaanse bestuurder is ingenomen.