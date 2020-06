Dieven maken dure zonnebrillen buit bij winkelinbraak in Bavel

BAVEL / ROOSENDAAL - Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken bij Optiek Arnold in Bavel. Dat gebeurde rond 2.30 uur. Er werden dure zonnebrillen gestolen.

De dieven sloegen toe aan de Pastoor Doensstraat in Bavel tussen 2.20 uur en 2.30 uur in de nacht van maandag op dinsdag. Een ruit werd door de inbrekers ingeslagen. Er zijn dure zonnebrillen weggenomen.