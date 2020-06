Dronken bestuurder werkt flink tegen tijdens aanhouding in Breda

BREDA - De politie hield maandag 29 juni een 41-jarige man uit Breda aan omdat onder invloed van alcohol achter het stuur zat. Tijdens zijn aanhouding vertoonde de man recalcitrant gedrag.

Maandag zagen agenten rond 23:30 uur een auto rijden over Dijklaan in Breda. Nadat een stopteken was gegeven werd de bestuurder gecontroleerd. Een blaastest wees uit dat de man alcohol had genuttigd. Ruim vier keer zo veel als is toegestaan. Ook was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hierop werd de man aangehouden.

Tijdens zijn aanhouding begon de man te schreeuwen en wilde hij niet meewerken. Pas nadat hij handboeien om had, werkte de man mee en stapte hij het politievoertuig in. De man is overgebracht naar het cellencomplex.