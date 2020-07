Hennepkwekerij aangetroffen in sportschool: Bredanaar (51) aangehouden

ZEVENBERGEN/BREDA - In een sportschool aan de Zuidhaven in Zevenbergen is woensdagmorgen een hennepkwekerij aangetroffen. De politie arresteerde een Bredanaar.

Vandaag mogen de sportscholen eindelijk weer open nadat ze wekenlang gedwongen gesloten waren. Maar een sportschool in Zevenbergen had tijdelijk een andere invulling gevonden: er was een hennepkwekerij gemaakt. Die werd vanochtend door de politie aantroffen. In de kwekerij stonden bijna tweehonderd grote planten. De planten en materialen voor de productie van hennep zijn door een gespecialiseerd bedrijf geruimd. Bij de kwekerij werd ook illegaal stroom afgetapt.

Aanhouding