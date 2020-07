Politie voert onderzoek uit bij woning aan Oranjeboomstraat: 'Niet betreden'

BREDA - Een woning aan de Oranjeboomstraat is donderdagochtend afgezet met zwarte schermen. De politie voert momenteel onderzoek uit bij het huis.

De politie voert donderdagochtend onderzoek uit bij een woning aan de Oranjeboomstraat. Voor dit onderzoek hebben zij het huis afgezet met zwarte schermen. Ook hangt er een politielintje met de opdruk 'niet betreden'.

Volgens een ooggetuige staat er achter de schermen een busje met daarin mensen die handschoenen dragen. Buurtbewoners lieten via Facebook weten dat er mogelijk een lichaam is aangetroffen in de voortuin. Of dit werkelijk zo is is niet bekend.

Meer informatie volgt.



Foto: Tom van der Put