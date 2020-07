Steekpartij na vechtpartij bij Hazeldonk: Eén persoon gewond

BREDA - De hulpdiensten zijn vanochtend uitgerukt naar Hazeldonk. Daar heeft een steekpartij plaatsgevonden nadat vier mensen ruzie kregen. Minimaal 1 persoon raakte gewond.

De melding van de steekpartij kwam vanochtend om 8.40 uur binnen. Hulpdiensten gingen meteen ter plaatse. Zij troffen één gewond persoon aan. Diegene had verwondingen aan zijn hand en is geholpen door het ambulancepersoneel.

Uit onderzoek blijkt dat de steekpartij het gevolg was van een ruzie waarbij waarschijnlijk vier mensen betrokken waren. Die ruzie mondde uit in een vechtpartij. Daarbij had waarschijnlijk één persoon een mes.

Volgens de politie ontbreekt er één slachtoffer van de ruzie momenteel. Er wordt onderzoek gedaan. Wie getuige was of andere informatie heeft over de situatie wordt gevraagd zich te melden.