Vier auto's beschadigd door brand op parkeerplaats Dirk Hartogstraat

BREDA - Vier auto's zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag op de parkeerplaats van de Dirk Hartogstraat beschadigd geraakt door een brand. Eerder dit jaar gingen er op dezelfde parkeerplaats ook al auto's in vlammen op.

Een BMW is geheel uitgebrand. Een tegenover geparkeerde Mini liep flinke brandschade op aan de voorzijde. Twee auto's die naast deze wagens stonden liepen lichte schade op.

De brand is ontstaan in de BMW. De politie vermoed dat de brand is aangestoken. De politie was met veel eenheden aanwezig en startte en zoektocht in de buurt naar mogelijke daders.

Eerder dit jaar gingen er op de parkeerplaats ook al meerdere auto's in vlammen op. Er is toen lange tijd een mobiele camera geplaatst. De camera is nu al weer tijdelijk weg.