Amsterdammer (34) onder invloed 'parkeert' Porsche tegen verkeerslicht op Backer en Ruebweg

BREDA - Op de Backer en Ruebweg heeft afgelopen nacht een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De bestuurder was vermoedelijk zwaar onder invloed. Hij is daarom aangehouden. Dat meldt Politieteam Verkeer Zeeland - West-Brabant op Twitter.

Aan het einde van de nachtdienst vond er een eenzijdige aanrijding plaats ter hoogte van de snelweg op Backer en Ruebweg. De bestuurder 'parkeerde' zijn Porsche tegen de installatie van een verkeerslicht aan. De politie kwam direct ter plaatse.

Agenten vermoedden dat de man zwaar onder invloed is. Daarom wordt de 34-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Echter weigert hij alle medewerking. Hij zal hierdoor de hoogste straf voor gebruik van alcohol in het verkeer krijgen. Ook is er een proces-verbaal opgemaakt voor het veroorzaken van een aanrijding.