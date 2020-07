Man met tas gevuld met wapens aangehouden op Ginnekenstraat

BREDA - De politie heeft dinsdagavond een man aangehouden op de Ginnekenstraat, omdat hij een tas gevuld met wapens bij zich had.

De politie kwam de man op het spoor dankzij een tip. Iemand had de man, die zich verdacht gedroeg, gezien en de politie gebeld.

Het bleek te gaan om een bekende van de politie die al vaker met wapens in aanraking was geweest. Agenten besloten hem daarom te controleerden. In zijn tas troffen ze verschillende verboden wapens aan en een op echt lijkend vuurwapen. De spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De man is aangehouden en zit vast.