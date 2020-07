Ook Brabantse politie waarschuwt voor 'Blue Whale Challenge' waarbij de laatste opdracht zelfmoord is

BREDA - Politieteam Bergen op Zoom waarschuwt jongeren voor 'The Blue Whale Challenge'. Dit spel zet jongeren aan tot het doen van gevaarlijke opdrachten. De laatste 'opdracht' is het plegen van zelfmoord.

De Blue Whale Challenge, Blue Whale Game of MoMo-challenge is een challenge via social media. Het 'spel' heeft 50 opdrachten waarin de opdrachten steeds gevaarlijker worden. De laatste opdracht zou zelfs om zelfmoord gaan.

Jongeren worden ervoor benaderd via verschillende profielen op Instagram. De politie weet dat dat momenteel actief gebeurd. De challenge die nu op Instagram vanuit verschillende profielen gedeeld wordt, bestaat uit enge foto’s waarin gedreigd wordt met verschrikkelijke dingen als je stopt met de challenge. Iedere dag moeten de jongeren voor een bepaalde tijd opdrachten uitvoeren, en deze opdrachten worden steeds heftiger. Denk daarbij aan jezelf prikken en snijden.

De politie waarschuwt ouders en geeft een aantal tips. "Praat erover met uw kind. Maak ze duidelijk dat het niet echt is." Maar ook jongeren zelf worden gewaarschuwd. "Krijg je zelf zo'n bericht, durf dit dan met je ouders te bespreken. Open de berichten niet en rapporteer het account op Instagram", zegt de politie. "Weet dat het account nep is."

Bij voldoende meldingen dat een profiel ongepaste berichten stuurt of dat een bepaald bericht ongepast is, zal Instagram de post of het profiel verwijderen.