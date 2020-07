Jongen (17) aangehouden met drugs en groot geldbedrag op zak

BREDA - Een 17-jarige jongen is woensdagavond aangehouden met contact geld en drugs op zak. Het geld en de drugs zijn in beslag genomen.

De 17-jarige jongen uit Breda reed woensdagavond op zijn scooter op de Muizenberglaan toen agenten vermoedden dat hij een telefoon vast had. Ze hebben de scooterrijder hierop tot stoppen gemaand. Bij controle van het kenteken bleek dat de scooter eerder gebruikt zou zijn bij drugsgerelateerde zaken.

Toen de agenten de scooter controleerden, bleek dat de jongen diverse gripzakjes drugs bij zich had. Ook had hij een groot bedrag contant geld bij zich. Hij is hierop aangehouden op verdenking van het overtreden van de Opiumwet.