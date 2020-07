Landelijke Eenheid onderschept 900 kilo cocaïne in Breda, 3 mannen aangehouden

BREDA - De Landelijke Eenheid heeft dinsdagavond 900 kilo cocaïne onderschept in Breda. Drie mannen zijn aangehouden.

Dinsdagavond 7 juli is door de Landelijke Eenheid in de gemeente Breda 900 kilo cocaïne in een vrachtwagen aangetroffen. Dat laat het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag weten. Drie mannen zijn aangehouden en vandaag voorgeleid bij de Rechter-Commissaris in Breda.

De mannen zitten 14 dagen langer vast. Gezien de beperkingen is zijn opgelegd, kan het OM geen verdere mededelingen doen.