Automobilist rijdt tegen vier geparkeerde auto's op Acaciastraat

BREDA - Een dronken automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag vier auto's geraakt die geparkeerd stonden op de Acaciastraat in Breda. De 30-jarige Bredanaar is aangehouden.

Rond 00.48 uur hoorden veel bewoners van de Acaciastraat ineens harde klappen. Het bleek dat een automobilist tegen vier geparkeerde auto's was aangereden. De politie kwam ter plekke. De agenten zagen een auto dwars over de weg staan. Buurtbewoners wezen een man aan die wat verderop stond. Hij vertelde dat hij gedronken had en betoonde direct spijt.

Agenten hebben de bestuurder aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor een ademanalyse. Daar blies de 30-jarige Bredanaar 745 ug/l, terwijl maximaal 220 ug/l is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Een berger heeft de auto getakeld.

De straat werd tijdelijk afgesloten en er werden veel getuigen gehoord. Eén van de omwonenden vertelde dat het leek alsof de automobilist die de aanrijdingen had veroorzaakt, een poging deed om in de straat te keren.