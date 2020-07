Automobilisten scheuren met hoge snelheid over A16 bij Prinsenbeek: rijbewijzen ingevorderd

BREDA - Twee automobilisten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag hun rijbewijs kwijtgeraakt. Zij reden met snelheden richting de 200 kilometer per uur over de A16. Dat meldt politieteam Verkeer Zeeland - West-Brabant op Twitter.

Afgelopen nacht laserde de politie op de A16 ter hoogte van Prinsenbeek een voertuig die 174 kilometer per uur reed. Bij het volgen liep de snelheid al snel op richting de 200 km/u. Een ander voertuig reed nog harder mee. Ter hoogte van Dordrecht werden beide voertuigen staande gehouden. De rijbewijzen van de automobilisten werden ingevorderd.

Het politieteam had het druk tijdens hun dienst. Eerder die avond zag een agent, die net klaar was met werken, op de Backer en Ruebweg een bestuurder al rijdend met een lachgas ballon aan zijn mond zitten. De bestuurder is op de Oosterhoutseweg in Teteringen staande gehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Daarnaast wordt er een proces-verbaal opgemaakt voor rijden onder invloed. De maximale hoeveelheid gewicht van de lachgas cilinders werd overschreden en ook hiervoor wordt proces-verbaal opgemaakt.