Fietsendief slaat toe bij tankstation: Omstander rijdt dader klem

BREDA - Een 26-jarige Bredanaar heeft zondagavond dankzij een snelle achtervolging én wat hulp van twee omstanders zijn gestolen fiets snel teruggekregen. De dief nam de fiets mee, terwijl het slachtoffer even sigaretten kocht bij een tankstation.

De eigenaar van de fiets, een 26-jarige Bredanaar, was die avond rond 22.15 uur het tankstation bij de Hornbach binnen gegaan om sigaretten te kopen. Hij zette zijn fiets zonder deze op slot te doen tegen een glazen pui. In de shop werd hij aangesproken door een vrouw die na hem binnen kwam. Ze vertelde hem dat zijn fiets gestolen werd. De Bredanaar haastte zich naar buiten, maar zag dat zijn fiets al weg was.