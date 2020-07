Fietsster en scooterrijdster gewond na frontale botsing Rietdijk

BREDA - Een fietser en een bestuurster van een scooter zijn maandagochtend gewond geraakt op de Rietdijk. De twee botsten hard op elkaar.

De schade was vanochtend groot op de Rietdijk. De fiets waarop één van de betrokkenen reed is helemaal krom. Het spatbord is kapot en het wiel compleet uit zijn fatsoen. Ook de schade aan de scooter is groot.

Het lijkt erop dat de bestuursters frontaal op elkaar zijn gereden. Er kwamen twee ambulances ter plaatse. Beide bestuursters raakten gewond en zijn met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval kon gebeuren.



PERRY ROOVERS