Bestuurders negeren rode kruizen na ongeval A16: 12 boetes uitgeschreven

BREDA - De politie controleert regelmatig of automobilisten bij ongevallen gehoor geven aan de rode kruizen boven de weg. Daaruit blijkt dat regelmatig bestuurders de kruizen negeren. Dat is verboden én erg gevaarlijk. Gisteren werden er 12 bestuurders op de bon geslingerd.

Bij een rood kruis boven de weg is die rijstrook afgesloten. Bestuurders moeten dan meteen van baan wisselen. De kruizen worden vaak ingezet wanneer er een ongeval heeft plaats gevonden of wanneer er aan de weg wordt gewerkt. Doorrijden bij een rood kruis is dan ook erg gevaarlijk. Toch gebeurt het regelmatig. Gisteren heeft de politie in Breda bij een ongeval op de A16 opnieuw 12 boetes uitgeschreven aan bestuurders die een rood kruis bij een ongeval negeerden.

De politie waarschuwt bestuurders via social media. "Een rood kruis wordt alleen gebruikt als er echt wat aan de hand is. Het negeren ervan is levensgevaarlijk."

Matrixborden

De politie controleert ook vaak of bestuurders de snelheid op de matrixborden naleven. Bij een ongeval of werkzaamheden mag je vaak 'maar' met 70 kilometer per uur voorbij rijden. Wie op dat moment meer dan 120 kilometer per uur rijdt, moet zijn rijbewijs inleveren.