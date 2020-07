Politiechef Hanneke Ekelmans verlaat eenheid Zeeland-West-Brabant

STEENBERGEN - Politiechef Hanneke Ekelmans gaat de eenheid Zeeland-West-Brabant verlaten. Per 1 september wordt ze lid van de landelijke korpsleiding van de politie. Hier wordt ze onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles opsporing, ondermijning en migratie.

Sinds 2017 was Ekelmans politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant, waar zij heeft gewerkt aan het terugdringen van de (zware) criminaliteit en de aanpak van grote ondermijningszaken. Ze studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en startte haar loopbaan in 1988 als officier van justitie bij de arrondissementsparketten van achtereenvolgens Den Haag, Dordrecht en ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2006 fungeerde zij als hoofdofficier in Brabant Zuid-Oost. Vier jaar later trad Hanneke als directeur Opsporing en Informatie toe tot het voormalige korps Haaglanden, vanaf 2013 was ze hoofd operatiën in de eenheidsleiding Amsterdam.