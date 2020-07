Auto in vlammen op aan Erasmusplein: buurtbewoners zien twee jongeren weglopen

BREDA - In de nacht van zaterdag op zondag is aan het Erasmusplein een auto in vlammen opgegaan. Na het verrichten van een buurtonderzoek gaat de politie uit van brandstichting.

Afgelopen nacht heeft er een auto in brand gestaan aan het Erasmusplein. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, konden zij niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Ook de politie was ter plekke. Agenten hadden de straat aan beide zijden afgezet. Toen de brand onder controle was, heeft de politie een buurtonderzoek verricht. Buurtbewoners zagen twee jongeren weglopen. De politie vermoedt daarom dat er brandstichting in het spel is.

De auto zal door een berger worden weggetakeld.