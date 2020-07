Frontale botsing tussen twee auto's op kruispunt Graaf Engelbertlaan

BREDA - Op het kruispunt van de Graaf Engelbertlaan met de Rijsbergseweg zijn vanochtend twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Hierbij werd ook een fiets geraakt. Er is één persoon overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 08.00 uur zijn twee auto's frontaal op elkaar gebotst op het kruispunt van de Graaf Engelbertlaan met de Rijsbergseweg. Een fietser die stond te wachten had veel geluk. De man hoorde een klap, waarna hij omkeek en een auto op hem af zag komen. Hij kon nog net op tijd van zijn fiets af springen. Die fiets zat uiteindelijk klem tussen de auto en het verkeerslicht.

De ambulance, brandweer en politie kwamen met spoed ter plaatse. De bestuurder van de zwarte auto is door de brandweer uit het voertuig geknipt. De automobilist is vervolgens met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto is in de ambulance behandeld.

De politie heeft het kruispunt afgesloten en verricht onderzoek. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.