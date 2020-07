Vrouw gewond naar het ziekenhuis na ongeval op Belcrumweg

BREDA - Een bestuurster is maandagnacht met haar voertuig op de zijkant terecht gekomen op de Belcrumweg. Ze is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond plaats rond 00.30 uur. De bestuurster kwam bij het ongeval met haar voertuig op de zijkant terecht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Een berger heeft de auto getakeld.

Eerder ongeval

Zo'n maand geleden kwam een auto ook al op z'n kant terecht op de Belcrumweg. Deze bestuurder moest ook naar het ziekenhuis worden overgebracht. De politie stelde een onderzoek in. Of dit onderzoek al is afgerond is niet bekend.