Man in rug gestoken in park Valkenberg, dader opgepakt bij Middellaan

BREDA - Een man is dinsdagavond in zijn rug gestoken in park Valkenberg. Hij is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het steekincident vond rond 19.45 uur plaats nabij het Kasteelplein. Het slachtoffer was aanspreekbaar toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

De dader sloeg op de vlucht. Na een korte zoektocht, kon de politie de dader rond 20.45 uur aanhouden in een woning aan de Middellaan.