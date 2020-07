Slachtoffer en dader steekpartij park Valkenberg vermoedelijk bekenden van elkaar

BREDA - Het slachtoffer van het steekincident dat dinsdagavond plaatsvond in park Valkenberg heeft gisteravond het ziekenhuis na behandeling weer verlaten. Het slachtoffer is een 35-jarige man uit Zevenbergen.

De politie kreeg omstreeks 19.40 uur een melding van een steekincident in het stadspark Valkenberg, nabij de uitgang aan het Kasteelplein. Het slachtoffer werd met een steekwond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie startte direct een grote zoekactie. De agenten kregen daarbij hulp van getuigen die signalementen en looprichting van de dader doorgaven. Door Cameratoezicht werd gemeld dat een man die volledig aan het signalement voldeed op de Hoge Brug liep in de richting van de Adriaan van Bergenstraat. Door deze informatie kregen de dienders zicht op de verdachte, een 29-jarige Bredanaar, die in het Centrum woont. Hij kon om 20.30 uur in zijn woning worden aangehouden. Hij is in verzekering gesteld. De recherche doet nader onderzoek naar de toedracht van het incident.

Slachtoffer en verdachte zijn vermoedelijk bekenden van elkaar.