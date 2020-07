Persoon gewond bij brand aan Weidehek, traumahelikopter geland

BREDA - Eén persoon is woensdagmiddag gewond geraakt bij een brand aan de Weidehek. Een traumahelikopter is ter plaatse.

Hulpdiensten zijn woensdagmiddag ter plaatse gekomen voor een brand bij een bedrijf aan de Weidehek in Breda. Het is onbekend wat er zich precies heeft afgespeeld. De brand heeft binnen in het pand gewoed.

Eén persoon raakte gewond. Hoe ernstig de verwondingen zijn is (nog) niet bekend. Een traumahelikopter is ter plaatse. De brand is inmiddels onder controle. De weidehek is door de politie afgezet.



Foto: Perry Roovers