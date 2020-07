Oudere vrouw loopt verwondingen op bij aanrijding op Graaf Hendrik III Plein

BREDA - Een oudere vrouw is woensdagmiddag aangereden op het Graaf Hendrik III Plein in Breda. Ze hield hier enkele verwondingen aan over.

Woensdagmiddag heeft er bij het Graaf Hendrik III Plein een aanrijding plaatsgevonden tussen een oudere vrouw en een automobiliste. De vrouw liep hierbij lichte verwondingen op. Ze is in een ambulance nagekeken.

De bestuurder van de auto was zichtbaar geschrokken. Het is niet duidelijk wie er geen voorrang verleende.