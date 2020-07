Persoon gewond bij schietpartij op woonwagenkamp in Bavel: verdachte aangehouden

BAVEL - Op het woonwagenkamp aan de Veldekens in Bavel heeft donderdagavond een schietincident plaatsgevonden. Hierbij is één persoon gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Rond 18.20 uur is de politie uitgerukt voor een schietpartij aan de Veldekens in Bavel. Eén persoon raakte gewond bij het incident. Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Meerdere agenten kwamen ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Er is één persoon aangehouden. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit omdat het onderzoek nog loopt.