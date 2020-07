Politie treft grote hennepkwekerij aan in pand aan Stationslaan

BREDA - De politie heeft vanochtend na een melding via meld misdaad anoniem een hennepkwekerij met 465 planten aangetroffen in een pand aan de Stationslaan. Er is nog niemand aangehouden.

De politie kwam de kwekerij op het spoor dankzij een melding via meld misdaad anoniem. Agenten vielen het pand aan de Stationslaan vanochtend binnen. Zij troffen geen bewoner of verdachte aan, maar wel een actieve hennepkwekerij met maar liefst 465 planten die bijna volgroeid waren.

Alle planten worden onmiddellijk vernietigd. De politie doet verder onderzoek.

Melden

Heb je zelf het gevoel dat in iets in jouw omgeving iets niet klopt omdat je bijvoorbeeld een sterke hennepgeur ruikt? Of omdat je een zoemend geluid hoort of onverklaarbare activiteiten ziet gebeuren? Bel dan anoniem naar 0800 0700.