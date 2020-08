Bang katje 'vast' in hoge boom: Brandweer schiet te hulp

BREDA - De brandweer is zondagavond aan de Pottenbakkerstraat een kat te hulp geschoten. Het dier was gebeten door een hond en daarna uit angst hoog in een boom geklommen. Het baasje was bang dat het dier er niet meer uit kon, maar dat bleek niet het geval toen de brandweer met een hoogwerker ter plaatse was.

Het leek zondagavond wel een scène een een komedie. Een brandweerwagen kwam ter plaatse omdat er een kat vast zat in een boom. Het diertje was gebeten door een hond en daarna van schrik op de vlucht geslagen. Die vlucht eindigde hoog in de boom, waar de kat vervolgens niet meer uit durfde.

Het bezorgde baasje was dan ook blij toen de brandweer arriveerde. Het baasje ging in de hoogwerker naar boven, maar net voordat ze er waren bleek de kat toch minder bang te zijn dan ze gedacht hadden. De kat sprong zelf uit de boom en rende de wijk in. Het baasje ging er achteraan, en de brandweer kon weer terug naar de kazerne.



PERRYROOVERSFOTOGRAFIE