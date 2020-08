Automobilist rijdt met ballon lachgas aan mond door Breda: politie zet achtervolging in

BREDA - De politie heeft gisteren aan het begin van de avond een auto achtervolgd in Breda. Een automobilist had een tank lachgas in zijn auto en had een ballon aan de mond. Een 24-jarige Bredanaar werd aangehouden.

Bij het Operationeel Centrum kwam gisteren rond 17.30 uur een melding binnen dat een man op een parkeerplaats aan de Sluissingel lachgas achter het stuur zou gebruiken. Er ging direct een eenheid van de politie naar de locatie. Daar werd er een stopteken aan de verdachte gegeven, maar die ging er vandoor.

Daarom werd de achtervolging ingezet. Tijdens de wilde achtervolging maakte de verdachte meerdere verkeersovertredingen. Ook zorgde hij voor gevaarlijke situaties. De achtervolging ging via onder andere het Oranjeboomplein, Amstelstraat, Haagweg en Tuinzigtlaan. Op de Weerrijssingel reed de man bijna in op een politieauto die betrokken was bij de achtervolging.

De automobilist reed uiteindelijk de Spaarnestraat in, een doodlopende straat, waardoor hij niet meer verder kon. Daar trokken agenten de man uit de auto. Op dat moment had hij nog een lachgasballon in zijn mond en een cilinder met lachgas in zijn handen. De 24-jarige man uit Breda is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.