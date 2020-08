Politie dregt bij Waterdonken, niet duidelijk waarom

BREDA - Een boot van de politie is aan het dreggen bij de Waterdonken. Waar zij precies naar op zoek zijn, is (nog) niet duidelijk.

De politie kan nog niet vertellen waarom zij bezig zijn met het dreggen. Wel is er een Go Sharing-scooter aan de kant gehaald. Deze lag in het water. Of dit iets met het huidige onderzoek te maken heeft is niet duidelijk.

Meer informatie volgt.