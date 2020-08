Bestuurder verliest macht over stuur en ramt andere auto in Bavel

Op de Gilzeweg in Bavel is een automobilist woensdagnacht in een bocht de macht over het stuur kwijt geraakt. De auto begon daardoor te schuiven en ramde een aankomende auto.

De auto kwam met de achterkant tegen een boom tot stilstand. Ambulance personeel heeft de bestuurder nagekeken. Niemand raakte ernstig gewond bij het ongeval . Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto’s te takelen en af te voeren.