Bredanaar (20) scheurt met 102 km/u door Etten-Leur: rijbewijs ingevorderd

BREDA - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn twee automobilisten hun rijbewijzen kwijtgeraakt in Etten-Leur. Zij reden veel harder dan de maximumsnelheid.

Op vrijdag 21 augustus is een 20-jarige man uit Breda zijn rijbewijs kwijtgeraakt op de Bredaseweg in Etten-Leur. Hij reed daar namelijk 102 kilometer per uur waar 50 mag. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Een 27-jarige snelheidsduivel uit Roosendaal reed rond 01.30 uur veel de hard over de A58 bij Etten-Leur. De automobilist reed 185 kilometer per uur, waar 's nachts 130 km/u gereden mag worden. Ook zijn rijbewijs is ingevorderd.