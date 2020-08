Twee mannen aangehouden in Breda met auto vol spullen voor hennepkwekerij

BREDA - De politie heeft maandag twee mannen van 19 en 46 jaar aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. De mannen hadden verschillende spullen in hun auto liggen die gebruikt worden bij een hennepkwekerij.

Een oplettende burger meldde maandag bij de politie dat meerdere personen hennepgoederen in een auto hadden geladen vanuit een woning in Hoge Zwaluwe.

Niet veel later zagen agenten de betreffende auto rijden in Breda. Zij besloten de auto te controleren. Bij die controle bleken in de auto onder andere lampen, filters, kabels, potgrond en 150 plantenbakken te liggen. Daarop zijn de inzittenden, een man van 19 uit Nuenen en een man van 46 zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Zij worden verdacht van het overtreden van de Opiumwet. De goederen zijn in beslag genomen.

De politie is dankbaar voor de tip van de oplettende inwoner. "Ruikt u een henneplucht of denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties via 0900 8844 of via meld misdaad anoniem 0800 7000", schrijft de politie op Twitter.